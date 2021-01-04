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  4. İşçi servis otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

İşçi servis otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

04.01.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Menemen ilçesinde yolcu minibüsü ile işçi servis otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza sabah saatlerinde İzmir - Çanakkale Karayolu üzerinde meydana geldi.

İzmir’in Menemen ilçesinde yolcu minibüsü ile işçi servis otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde İzmir - Çanakkale Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönüne gitmekten olan sürücü İ.M. yönetimindeki 35 MRD 47 plakalı yolcu minibüsü ile aynı yönde seyreden M.B idaresindeki 35 S 95437 plakalı işçi servis otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple Maltepe Kavşağında çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü İ.M ve minibüsteki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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