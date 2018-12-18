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İşçi servisi alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 11:43 | Son Güncelleme

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan işçi servis minibüsü, kullanılmaz hale geldi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan işçi servis minibüsü, kullanılmaz hale geldi. Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Gür Caddesi'nde sabah saatlerinde hareket halindeki E.V.H. yönetimindeki 16 S 5485 plakalı işçi servis minibüsü hareket halindeyken alev aldı. E.V.H. aracı durdurup, işçileri tahliye etti. Alevler kısa sürede aracı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü. Aracın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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İşçi servisi alev alev yandıİşçi servisi alev alev yandı
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