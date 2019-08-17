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İşçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 18:13 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan, işçilerin taşındığı servis minibüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

İşçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan, işçilerin taşındığı servis minibüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gazi Paşa Mahallesi Hikmet Kabakcı Caddesi'nde meydana geldi. Bekir İşçi taşıyan Sami K. (64) yönetimindeki 46 S 0881 plakalı servis minibüsü sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ve minibüsteki 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazanın görgü tanıklarından Orhan Bal, karşı yönden gelen minibüsün birden kontrolden çıkarak direğe çaptığını ve direğin kendi şeridine devrildiğini belirterek, "O an refleksle direksiyonu kırmasaydım direk benim aracın üzerine düşecekti" dedi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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İşçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralıİşçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralıİşçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı

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