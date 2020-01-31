İşçi servisi devrildi: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen işçi servisindeki 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı’ndaki kazada Baattin Özdek idaresindeki 46 E 1283 plakalı işçi servisi, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, refüjdeki beton elektrik direğine çarptıktan sonra yola devrildi. Kazada, servis minibüsünde bulunan 26 yaşındaki Nurullah Kala yaralandı. Yaralı, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi burada süren Kala’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

