HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İşçi servisi devrildi: 11 yaralı

İşçi servisi devrildi: 11 yaralı

26.03.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da tünel işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi.

Bartın’da tünel işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.
Kaza, Bartın Kurucaşile karayolunun Bostanlar mevkiinde meydana geldi. Kurucaşile ilçesinde devam eden tünel inşaatında çalışan işçileri taşıyan 74 BZ 214 plakalı servis minibüsü kar yağışının etkili olduğu Bostanlar mevkiindeki Amasra yol ayrımında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada şoför Sabahattin Kara(52) ve 10 işçi yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Devrilen minibüs nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanırken minibüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
Ankara'da gasp çetesine operasyon! 115 kişiye gözaltı Ankara'da gasp çetesine operasyon! 115 kişiye gözaltı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Son Dakika: Yüz yüze eğitime kar engeli! Hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Yüz yüze eğitime ara

Son Dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! 22 kişi gözaltına alındı

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Ankara'da gasp çetesine operasyon! 115 kişiye gözaltı

Ankara'da gasp çetesine operasyon! 115 kişiye gözaltı

26 Mart deprem mi oldu? | 26 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

26 Mart deprem mi oldu?

Hrant Dink cinayeti davasında karar günü

Hrant Dink cinayeti davasında karar günü

İzmir'de dehşete düşüren olay! Ormanlık alanda kafatası ve kaburga bulundu

Korkunç! Ormanlık alanda kafatası ve kaburga bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.