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İşçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 10:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde işçi servisinin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi ile Vatan Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana geldi.

İşçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde işçi servisinin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi ile Vatan Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurullah Ö. idaresindeki 41 LG 243 plakalı hafif ticari araç, içerisinde fabrika işçilerinin olduğu Bayram A. yönetimindeki 41 P 0629 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada işçi servisinde bulunan Emrah C. ve ismi öğrenilemeyen bir işçi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulanslarda yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İşçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

İşçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

İşçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

İşçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

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