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İşçi servisi ile cip çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 03:08 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, işçi servis minibüsü ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, işçi servis minibüsü ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Cipteki yolcu araçtan fırlarken, sürücünün ise 1.06 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Ozan Ulaş (35) yönetimindeki 67 AG 433 plakalı cip, Saip Özdemir’in(40) kullandığı 67 UF 422 plakalı isçi servisi ile çarpıştı. Kazada cipte yolcu olan Ömer Celepci araçtan fırlayıp, çimenlik alana yuvarlandı. Sürücü Mustafa Ozan Ulaş ise cipte sıkıştı. Ulaş, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla cipten çıkarıldı. Kazada yaralanan işçi servisi minibüsündeki Saip Özdemir ile işçiler Gökhan Sürol (33), Nejdet Kalafat (34) Ergin Çınar (39) ve cipteki 2 yaralı, ihbar üzerine gelen salık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel ve devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazada cip sürücüsü Mustafa Ozan Ulaş'ın 1.06 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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