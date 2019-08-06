HABER

İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 18:15 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, yağ fabrikası işçilerinin taşındığı minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, yağ fabrikası işçilerinin taşındığı minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 16 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, kırsal Karaağaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yağ fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ziynet Yüce (43) yönetimindeki 45 J 1786 plakalı servis minibüsü ile karşı yönden gelen Kani Demirer'in (37) kullandığı 45 EK 007 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Minibüs, yol kenarındaki mobilya fabrikasına girmek isteyen Demirer'in hafif ticari aracının sol ön kısmına çarptı. Kazada servis minibüsünde bulunan 15 işçi ile hafif ticari aracın sürücüsü Kani Demirer yaralandı. Minibüs sürücüsü Ziynet Yüce ise kazayı yara almadan atlattı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 16 yaralıyı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Kani Demirer'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralıİşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralıİşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralıİşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Manisa işçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 16 yaralıManisa işçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 16 yaralı
Düğün hazırlığındayken kazada öldüDüğün hazırlığındayken kazada öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.