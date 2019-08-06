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İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 19:04 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, yağ fabrikası işçilerinin taşındığı minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, yağ fabrikası işçilerinin taşındığı minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, kırsal Karaağaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yağ fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ziynet Yüce (43) yönetimindeki 45 J 1786 plakalı servis minibüsü ile karşı yönden gelen Kani Demirer'in (37) kullandığı 45 EK 007 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Minibüs, yol kenarındaki mobilya fabrikasına girmek isteyen Demirer'in hafif ticari aracının sol ön kısmına çarptı. Kazada servis minibüsünde bulunan 15 işçi ile hafif ticari aracın sürücüsü Kani Demirer yaralandı. Minibüs sürücüsü Ziynet Yüce ise kazayı yara almadan atlattı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 16 yaralıyı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Kani Demirer'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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