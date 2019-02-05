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İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 18:12 | Son Güncelleme

Niğde’de süt tankeri kamyon ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2.

Niğde’de süt tankeri kamyon ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Cadde’de bulunun kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 51 AJ 765 plakalı süt toplama tankeri ile tekstil işçilerini taşıyan 51 KB 450 plakalı midibüs çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Murat Demirci (45), Bünyamin Kırmızı (40), Tenzile Timoçin (45), Yalçın Özsoy (30), Birsel Çelik (53), Ömer Yılmaz (38) ve Ali Çevik (47) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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