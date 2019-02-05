İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Niğde’de süt tankeri kamyon ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Cadde’de bulunun kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 51 AJ 765 plakalı süt toplama tankeri ile tekstil işçilerini taşıyan 51 KB 450 plakalı midibüs çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Murat Demirci (45), Bünyamin Kırmızı (40), Tenzile Timoçin (45), Yalçın Özsoy (30), Birsel Çelik (53), Ömer Yılmaz (38) ve Ali Çevik (47) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
'Eski bakanlara sefil olmamaları için ömür boyu maaş bağladık'
Mide bulandıran olay mahalleyi karıştırdı! Görmesinler diye...
Validen kaymakamlara çok konuşulacak uyarı: Seçim günü...
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Kritik harita dün yine değişti!
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum