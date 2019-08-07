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İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 18 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 21:38 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralananların sayısı 18’e yükseldi.Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı İlyaslı Mahallesi Yular mevkiinde meydana geldi.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralananların sayısı 18’e yükseldi.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı İlyaslı Mahallesi Yular mevkiinde meydana geldi. S.Ö.’nün sürücüsü olduğu 38 D 4984 plakalı işçi servisi ile M.K.’nin kullandığı 38 D 4566 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada minibüste bulunan sürücü ile birlikte K.Ç., Y.B., F.C.S., İ.A., B.T., E.S., H.T.L., M.K., T.T., M.Ö., C.S., A.S., H.K. ile kamyonette bulunan sürücü ile birlikte F.K., B.Ö., F.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralananlar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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