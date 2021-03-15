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  4. İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

15.03.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 07.45 sıralarında Beyşehir-Isparta Karayolu’nun 10.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.45 sıralarında Beyşehir-Isparta Karayolu’nun 10. kilometresi, Gölkaşı Mahallesi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil fabrikasında çalışan personeli mesaiye götüren M.Ç. yönetimindeki 42 GBJ 76 plakalı servis midibüsü, tekstil fabrikası önünde karşı yönden gelen Ö.A. yönetimindeki 42 AHC 84 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle bulunduğu şoför mahallinden çıkarılarak ambulansa taşındı. Sürücü ve araç içerisindeki yaralı M.S. Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan servis midibüsünün sürücüsü ve araç içerisindeki çok sayıda işçi ise kazayı yara almadan atlattı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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