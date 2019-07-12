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İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 21:04 | Son Güncelleme

Kayseri’de işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı.

Kayseri’de işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Melikgazi ilçesine bağlı Şehit Taha Carım Bulvarı’nda meydana geldi. C.S.’nin kullandığı 38 GP 692 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kavşaktan gelen N.T.’nin kullandığı 38 P 0431 plakalı işçi servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan servisteki 10 işçi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralılar çeşitli hastanelere götürülürken, kaza yapan araçlar çekici ve vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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