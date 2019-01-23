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İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 18:47 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Selendi ilçesinde otomobille işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 19 kişi yaralandı.

Hasan YİĞEN/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde otomobille işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 19 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Selendi- Kula karayolunun 6'ncı kilometresinde, Kınık Rampası mevkisinde meydana geldi. Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde konserve gıda üretimi yapan fabrikaya işçi götüren Sait Erol yönetimindeki 45 J 9715 plakalı minibüsle, karşı yönden gelen Ali Dağhan yönetimindeki 45 RY 500 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri, minibüsteki işçiler Taşkın Aydın, Güldane Tokkaş, Nurullah Tokkaş, Savaş Karakoç, Osman Karagöz, Mecnun Bayrak, Şengül Tokkaş, Muhammet Aydın, Hakkı Batmaz, Candan Batmaz, Gonca Kurtulmuş, Suzan Batmaz ve Recep Yeşilkula ile otomobildeki Naide Dağhan (70), Naide Dağhan (22), Hüseyin Dağhan, Buse Şentürk ve Sevgi Dağhan yaralandı. Büyük çaplı hasar oluşan araçlardaki yaralıları görenler, kazayı sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan Sevgi Dağhan, kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hastanede tedavileri süren yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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