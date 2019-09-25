İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (1)

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemeleri göre 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Malatya - Kayseri karayolu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İşten çıkan işçileri taşıyan servis minibüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Kaza yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

