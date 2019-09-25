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İşçi servisi otomobille çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (2)- Yeniden 

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 20:14 | Son Güncelleme

MALATYA'da, işçilerin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

İşçi servisi otomobille çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (2)- Yeniden 

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, işçilerin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Sürücüleri kimliği öğrenilemeyen 01 ABG 663 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 44 J 1545 plakalı işçilerin taşındığı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçları görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cafer Şahin ile Güner Türkmen Yılmaz'ın öldüğünü belirlendi. Araçlarda yaralanan Mehmet Aslan, Feramuz Yılmaz, Hacı Mehmet Uzun, Gökhan Ataş, İbrahim Takar, Niyazi Karaca, Mesut Önver, Yaşar Karaca, Neziye Tapar, Mehmet Bozan, Hatice Karaca, Emrullah Koca, Mehmet Emir Koç, Esra Koca, Şehabettin Önal ve Gökhan Öksüz ise yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şahin ve Yılmaz'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

FOTOĞRAFLI

İşçi servisi otomobille çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (2)- Yeniden İşçi servisi otomobille çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (2)- Yeniden İşçi servisi otomobille çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (2)- Yeniden İşçi servisi otomobille çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (2)- Yeniden

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