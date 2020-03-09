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  4. İşçi servisi seyir halindeki kamyona arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var

İşçi servisi seyir halindeki kamyona arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 01:14 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün kamyona çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çevreyolu Karşıyaka istikameti Laka Deresi Köprüsü yakınlarında işçileri taşıyan Hasan Demiral (28) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği açıklanmayan kamyona arkadan çarptı.

Kazada minibüste bulunan 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. (AA)

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izmir trafik kazası

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