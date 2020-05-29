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İşçi servisi, taksiyle çarpıştı: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2020 09:08 | Son Güncelleme

Karaman'da işçileri taşıyan midibüs, kavşakta taksiyle çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, midibüsün sürücüsü ile 15 işçi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi. Güldere köyündeki rüzgar enerji santraline işçi taşıyan Recep Yavuz yönetimindeki 70 FP 615 midibüs, kavşakta Ahmet Balasar yönetimindeki 70 T 0132 plakalı taksiyle çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü Recep Yavuz ile araçtaki 15 işçi yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

(DHA)

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