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İşçi servisi TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 09:32 | Son Güncelleme

  Konya'da işçi servisi ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada işçi Abdullah Pala (32) öldü, 24 kişide yaralandı.

Konya'da işçi servisi ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada işçi Abdullah Pala (32) öldü, 24 kişide yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya-Aksaray karayolu üzerinde bulunan Tümosan Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü henüz tespit edilemeyen ve organize sanayi bölgesine işçi götüren 42 FIK 90 plakalı işçi otobüsü, Aslım Caddesi üzerinde karayoluna çıkmakta olan Bahri Alu idaresindeki 02 HP 383 plakalı patates yüklü TIR ile çarpıştı. Çarpışma sonrası otobüs refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası işçilerden Abdullah Pala'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralalır ise ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada sürücülerle birlikte 24 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza sonrası Aksaray yolu trafiğe kapatılırken olay yerinde polisin incelemeleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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- Kaza yapar aralardan detay
- Cenazenin kaldırılması,
- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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