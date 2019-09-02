HABER

İşçi servisi uçuruma yuvarlandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinden Alaşehir ilçesine üzüm işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 35 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İşçi servisi uçuruma yuvarlandı (2)

Manisa’nın Kula ilçesinden Alaşehir ilçesine üzüm işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 35 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralı sayısı 23’e yükselirken, 1 kişinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Kula’ya bağlı Çarıkballı Mahallesi Öküz Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarıkballı Mahallesi’nden Alaşehir’e üzüm işçisi taşıyan Yüksel I. (40) yönetimindeki 45 Y7 687 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Öküz Tepesi mevkiinde yaklaşık 35 metrelik uçuruma düştü. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Alaşehir’deki hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı kazada, yaralı sayısı 23’e yükseldi. Kazada yaralanan servis şoförü Yüksel I. (40) ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma A., Kader I., Mehmet Y., Hediye Y., Meryem I., Mehliye I., Caner U., Celil Ö., Emine I., Rüstem A., Alime A., Mehmet A., Bilgen A., Cemile Y., Makbule S., Mustafa Ali A., Yaşar K., Hatice A., Şükriye A., Muhammet A., Feride K. ve Kemal K.’nın hastanedeki tedavileri devam ediyor. Öte yandan kazada yaralanan Rüstem A.’nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçi servisi uçuruma yuvarlandı (2)

İşçi servisi uçuruma yuvarlandı (2)

PARTNER Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıKarabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 ağır yaralıDiyarbakır’da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İki kentte de aynı şüphe!

İki kentte de aynı şüphe!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.