İşçi servisi uçuruma yuvarlandı (2)

Manisa’nın Kula ilçesinden Alaşehir ilçesine üzüm işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 35 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralı sayısı 23’e yükselirken, 1 kişinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kula’ya bağlı Çarıkballı Mahallesi Öküz Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarıkballı Mahallesi’nden Alaşehir’e üzüm işçisi taşıyan Yüksel I. (40) yönetimindeki 45 Y7 687 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Öküz Tepesi mevkiinde yaklaşık 35 metrelik uçuruma düştü. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Alaşehir’deki hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı kazada, yaralı sayısı 23’e yükseldi. Kazada yaralanan servis şoförü Yüksel I. (40) ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma A., Kader I., Mehmet Y., Hediye Y., Meryem I., Mehliye I., Caner U., Celil Ö., Emine I., Rüstem A., Alime A., Mehmet A., Bilgen A., Cemile Y., Makbule S., Mustafa Ali A., Yaşar K., Hatice A., Şükriye A., Muhammet A., Feride K. ve Kemal K.’nın hastanedeki tedavileri devam ediyor. Öte yandan kazada yaralanan Rüstem A.’nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



