HABER

İşçi servisi yan yattı: 19 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 00:15 | Son Güncelleme

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi yan yatarken, kazada 19 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı OSB Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana gelen kazada Mehmet A.’nın kullandığı 38 P 1234 plakalı servis minibüsü yağıştan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda rampa inişinde yan yattı.

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi yan yatarken, kazada 19 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı OSB Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana gelen kazada Mehmet A.’nın kullandığı 38 P 1234 plakalı servis minibüsü yağıştan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda rampa inişinde yan yattı. Meydana gelen kaza sonrasında yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen 7 ambulans yaralılara müdahale etti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yan yatan minibüs polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında kaza yerinden kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

İşçi servisi yan yattı: 19 yaralı

İşçi servisi yan yattı: 19 yaralı

İşçi servisi yan yattı: 19 yaralı

İşçi servisi yan yattı: 19 yaralı

İşçi servisi yan yattı: 19 yaralı

İşçi servisi yan yattı: 19 yaralı

İşçi servisi yan yattı: 19 yaralı

İşçi servisi yan yattı: 19 yaralı

İşçi servisi yan yattı: 19 yaralı

İşçi servisi yan yattı: 19 yaralı

İşçi servisi yan yattı: 19 yaralı

İşçi servisi yan yattı: 19 yaralı

İşçi servisi yan yattı: 19 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de korkutan deprem!

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.