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İşçi servisinin traktöre çarptığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 15:01 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün yola aniden çıkan traktöre çarptığı ve 4 kişinin yaralandığı kazanın, Mobese kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün yola aniden çıkan traktöre çarptığı ve 4 kişinin yaralandığı kazanın, Mobese kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Uşak'ın Banaz ilçesinden geçen pazartesi günü Denizli'nin Çivril ilçe merkezine doğru gelen Temel Yıldırım yönetimindeki 64 AAD 170 plakalı tarım işçileri taşıyan işçi servisi, Karabedirler Kavşağı'nda, aniden karayoluna çıkan Mehmet Buğdaylıgil'in (64) kullandığı 20 LR 536 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, minibüs ise karşı şeride geçerek durabildi. Kazada traktör sürücü Buğdaylıgil ile minibüste bulunan sürücü Temel Yıldırım, Döndü Özdemir ve Muhammet Semerci ise yaralandı. Minibüsün traktöre çarpma anı, Mobese kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, traktör sürücüsünün dikkatsizce karayoluna çıkması sonucu minibüsün çarpma anı yer alıyor.

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