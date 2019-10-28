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İşçi taşıyan kamyonet takla attı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonet takla atarak, tarlaya devrildi.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonet takla atarak, tarlaya devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Soğanlı köyü mevkisinde meydana geldi. Bedri Gültekin'in kullandığı inşaat işçilerini taşıyan 21 AAS 519 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, takla attı. Pamuk tarlasına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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