HABER

İşçiler 6'ncı kez protesto yürüyüşünde

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 18:32 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, market zincirinin başka firmaya devredilmesiyle işten çıkarılan bir grup işçi, tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 6'ncı kez protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

İşçiler 6'ncı kez protesto yürüyüşünde

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, market zincirinin başka firmaya devredilmesiyle işten çıkarılan bir grup işçi, tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 6'ncı kez protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.
TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Samsun Şubesi'nde toplanan işçiler, market zincirinin başka firmaya devredilmesiyle işten çıkarılmalarının ardından tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Gazi Caddesi'ndeki markete yürüdü. İşçiler, ellerinde 'Tazminatlarımız gasp edilemez', 'Alın terimiz ve emeğimiz için eylemdeyiz' ve 'Köle değil, işçiyiz hakkımızı isteriz' yazılı dövizler taşıdı.
Yürüyüş sonunda kalabalık adına açıklama yapan Hasan Kaya, "Her zaman söyledik yine söylüyoruz. Siyaset meydanı, er meydanı burası. Milletvekili dediğimiz insanların bizim temsilcimiz olması gerekiyor. Hiçbir siyasi parti temsilcisi şu an burada değil. Siyasi partilerden beklentimiz, buraya gelerek, mallara el koyması değil; hakkımız olanı alma mücadelemize katılmalarıdır" dedi.
İşçiler, açıklamanın ardından dağılırken, protestolarını her pazar yapacaklarını da duyurdu.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...
PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP milletvekiline polisten tepkiPKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP milletvekiline polisten tepki
İzmir Barosu yeni başkanını seçiyor (Yeniden)İzmir Barosu yeni başkanını seçiyor (Yeniden)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Iggy Azalea gece pozuyla olay oldu

Iggy Azalea gece pozuyla olay oldu

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Öğrenci yurdunda dehşet! Arkadaşlarının gözleri önünde can verdi!

Öğrenci yurdunda dehşet! Arkadaşlarının gözleri önünde can verdi!

İstanbul Barosunun Başkanı yeniden Mehmet Durakoğlu oldu

İstanbul Barosunun Başkanı yeniden Mehmet Durakoğlu oldu

PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP milletvekiline polisten tepki

PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP milletvekiline polisten tepki

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Fatih Altaylı hakaret ettiği polis memurundan özür diledi!

Fatih Altaylı hakaret ettiği polis memurundan özür diledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.