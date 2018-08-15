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İşçiler, ABD'yi protesto için temsili dolar yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:36 | Son Güncelleme

MERSİN'de Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir grup temizlik işçisi, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarına, temsili dolar ve iskambil papazı yakarak tepki gösterdi.

İşçiler, ABD'yi protesto için temsili dolar yaktı

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir grup temizlik işçisi, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarına, temsili dolar ve iskambil papazı yakarak tepki gösterdi.
Merkez Toroslar ilçesi Lütfi Oğuzca Parkı'nda mesai çıkışı toplanan işçiler, 'Dolar boz, oyunu boz' , 'Başka Türkiye yok, biz kazanacağız', 'Oyununuzu gördük, meydan okuyoruz', 'Bu ekonomi darbe girişimini de başaramayacaksınız' yazılı dövizler taşıdı. Grup, "Kahrolsun Amerika", "Yansın dolar, yansın Amerika", "Dolar ve dövize hayır", "Vatan sana canım feda", "Yaşasın Türkiye" sloganları attı. Çevre esnafı ve vatandaşların da destek verdiği protestoda işçiler daha sonra 100'erlik banknotlardan oluşan temsili 10 bin dolar ile FETÖ'den yargılanan Rahip Andrew Craig Brunson'a gönderme yapılarak iskambil kâğıdındaki papaz resimlerini çakmakla yaktı. Bazı işçiler de temsili dolar yırttı.
İşçilerden Adil Muhtaroğlu, daha önce defalarca ABD'nin hadsiz ve emperyalist tutumuna karşı meydanlara çıkarak tepki gösterdiklerini belirterek, "Kendisini dünyanın sözde süper gücü olarak gören ABD'nin ne kadar çaresiz olduğunu ve şaşkınlıktan sağa sola saldırdığını görmekteyiz. ABD'nin bizlere daha önceki süreçlerde ne yapmak istediğini unutmadık, unutmayacağız. Süreci biz işçiler olarak çok yakından takip ediyoruz. Hiç şüphesiz ki bu durumdan en çok sabit geliri olan işçi ve emekçiler etkilenmiştir. Maaşlarımızda yüzde 50 dolaylarında erime meydana gelmiştir. Ancak sebebi ve sonucu ne olursa olsun her zaman devletimizin arkasındayız. Bizim cebimizde hiç dolarımız olmadığından bu fotokopi dolarları yakarak tepki gösteriyoruz" dedi.
Türkiye'nin ABD'ye karşı verdiği mücadelede haklı olduğunu ifade eden Vahap İlik ise "ABD'nin ülkemizin bağımsızlığına, parasına ve yarınlarımıza yönelik çirkin saldırılarına tepki olarak dolar yaktık. Türkiye büyük bir ekonomik savaş vermektedir. Aç kalırız, susuz kalırız lakin devletsiz kalamayız. Bu savaşı biz kazanacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İşçiler, ABD'yi protesto için temsili dolar yaktıİşçiler, ABD'yi protesto için temsili dolar yaktıİşçiler, ABD'yi protesto için temsili dolar yaktıİşçiler, ABD'yi protesto için temsili dolar yaktı

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