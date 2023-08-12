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  4. İşçiler arasında çıkan sıra kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İşçiler arasında çıkan sıra kavgasında ortalık savaş alanına döndü

12.08.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde, otel inşaatında çalışan işçilerin, yemekhane kavgasında masa, sandalye, tabldot, çatal ve kaşıklar havada uçuştu. Meydan savaşına dönen kavga anbean kameraya yansıdı.

Olay, Altınkum Mahallesi’nde bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; özel bir firmaya ait büyük otel inşaatında çalışan işçiler öğlen paydosunda yemekhanede toplandı. Yemek dağıtıldığı sırada iki işçi grubu arasında tartışma çıktı. Yemek alma sırası tartışmasından çıktığı öğrenilen kavgada bir anda masa, sandalye, tabldot, çatal ve kaşıklar havada uçuştu. Yemekhanede öfkelerini alamayan taraflar dışarıda da birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çağrılan polis ekipleri tarafından yatıştırılan öfkeli kalabalıktan 5 kişi gözaltına alındı. Adeta meydan savaşına dönen kavgada kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri şaşırttı.

Polis tarafından gözaltına alınan kişilerin birbirinden şikayetçi olmaması nedeniyle gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı. Kavgadan geriye meydan savaşını andıran görüntüler kaldı.

(İHA)

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