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İşçiler çöpte buldukları Atatürk portresini temizleyip kadın muhtara hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:58 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Daday ilçesinde belediye temizlik işçileri, çöpte buldukları Atatürk portresini temizledikten sonra ilçenin tek kadın muhtarına hediye etti.Kastamonu’nun Daday ilçesinde belediyenin temizlik işçileri, çöp kamyonu ile çöp konteynerlerini temizledikleri sırada çöplerin arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir portre olduğunu fark etti.

İşçiler çöpte buldukları Atatürk portresini temizleyip kadın muhtara hediye etti

Kastamonu’nun Daday ilçesinde belediye temizlik işçileri, çöpte buldukları Atatürk portresini temizledikten sonra ilçenin tek kadın muhtarına hediye etti.
Kastamonu’nun Daday ilçesinde belediyenin temizlik işçileri, çöp kamyonu ile çöp konteynerlerini temizledikleri sırada çöplerin arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir portre olduğunu fark etti. Atatürk’ün portresini çöpten alan işçiler, temizleyip tamir ettikten sonra muhafaza altına aldı. İşçiler, temizleyip onardıkları portreyi daha sonra ilçenin tek kadın muhtarı olan Merkez Mahallesi Muhtarı Esra Apaydın’a hediye etti.
Çöplerin arasından aldıkları portreyi hediyeye dönüştürdüklerini belirten temizlik işleri çalışanı Yaşar Çivi, “Arkadaşlarla konteyneri çöp kamyonuna takarken Atatürk’ün resmini fark ettik. Atatürk’ün resmini çöp konteynerine atmışlar. Biz de onu hemen muhafaza altına alıp temizledik. Sonra çöp kamyonunun şoförü olan arkadaşımıza teslim ettik. Daday Merkez Mahallesi Muhtarımız bir bayandı, biz de Atatürk’ün portresini Muhtarımız Esra Apaydın’a hediye ettik” dedi.
Merkez Mahallesi Muhtarı Esra Apaydın ise hediye için işçilere teşekkür etti.

İşçiler çöpte buldukları Atatürk portresini temizleyip kadın muhtara hediye etti

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