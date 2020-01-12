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  4. İşçiler hemen polisi aradı! Samsun'da çöp konteynerinde erkek cesedi bulundu!

İşçiler hemen polisi aradı! Samsun'da çöp konteynerinde erkek cesedi bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 18:44 | Son Güncelleme

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir çöp konteynerinde ceset bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti.

Poşetin içinde 40-45 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdi. Ölen kişinin kimlik tespitine çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun ceset

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