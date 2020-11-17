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İşçiler öğle molasına çıkınca hırsızlar inşaatı soydu

17.11.2020 10:53 | Son Güncelleme:
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İşçiler öğle molasına çıkınca hırsızlar inşaatı soydu

Bursa’nın İnegöl İlçesinde işçilerin öğle yemeği arasına çıkmasını fırsat bilen hırsızlar inşaattan yüklü miktarda malzeme çaldı.Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Zeynep Sokak’taki bir inşaatta çalışan işçiler öğle yemeği için mola verdi.

Bursa’nın İnegöl İlçesinde işçilerin öğle yemeği arasına çıkmasını fırsat bilen hırsızlar inşaattan yüklü miktarda malzeme çaldı.
Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Zeynep Sokak’taki bir inşaatta çalışan işçiler öğle yemeği için mola verdi. İşçilerin yemekte olmasını fırsat bilen hırsızlar, çatı katında bulunan 2 adet spiral, 2 adet hilti, kaynak makinası, kablo ve kasalı alet çantasını alarak kayıplara karıştı. Öğlen yemeğinden dönen işçiler, inşaat malzemelerini yerinde göremeyince polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, yaptıkları incelemenin ardından hırsızların yakalanması için tahkikat başlattı.

İşçiler öğle molasına çıkınca hırsızlar inşaatı soydu

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