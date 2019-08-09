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İşçiler paralarını eksik aldıkları iddiasıyla çatıya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 17:58 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, bir grup işçi, paraları eksik yattığı gerekçesiyle çalıştıkları yurt inşaatının çatısına çıktı.

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, bir grup işçi, paraları eksik yattığı gerekçesiyle çalıştıkları yurt inşaatının çatısına çıktı. İşçiler, 2,5 saat süren eylemlerini gelen firma sahiplerinin kendilerini ikna etmesi sonucu sonlanlandırdı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde inşaatı devam eden 750 kişilik öğrenci yurdunda çalışan 67 işçi, Kurban Bayramı için memleketlerine gitmeden önce maaşlarını istedi. Taşeron firma tarafından maaşlarının hesaplarına eksik yattığını gören işçilerden 6'sı 4 katlı binanın çatısına, 2'si de kurulan iskelenin üçüncü katına çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Aşağıda arkadaşlarına destek veren işçiler ile taşeron firma yetkilileri arasında arbede çıktı. Polis, havaya ateş açarak ve biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Ardından da eylem yapan işçileri ikna etmeye çalıştı. İnşaata kimsenin girmesine izin vermeyen işçiler, "Hakkımızı istiyoruz. Pazartesiden cumaya kadar oyladılar. Yakarız kendimizi, kuru kuru bekliyoruz. Firma sahibi bizi mahkemeye verecekmiş, biz onunla ne konuşalım? Ana firma parayı vermiş, taşeron firma vereceğimiz yok diyor" dediler. Polisin ikna edemediği işçiler, ellerine aldıkları bezi yakarak, firma yetkililerinin olay yerine gelmesini bekledi. Yaklaşık 2,5 saat süren eylem sonrası işçiler, firma yetkilileri tarafından ikna edilerek çatı ile iskeleden indi. İşçiler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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