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İşçilere kilosu 50 kuruştan patates sattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 11:04 | Son Güncelleme

 DÜZCE İşçileri Dayanışma Derneği'nce fabrikalarda çalışan işçilere, vardiya çıkışlarında, kilosu 50 kuruştan patates satıldı.  Düzce İşçileri Dayanışma Derneği'nce son dönemde ürünlerin zamlanmasından işçilerin etkilenmemesi için harekete geçildi.

İşçilere kilosu 50 kuruştan patates sattılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE İşçileri Dayanışma Derneği'nce fabrikalarda çalışan işçilere, vardiya çıkışlarında, kilosu 50 kuruştan patates satıldı.
Düzce İşçileri Dayanışma Derneği'nce son dönemde ürünlerin zamlanmasından işçilerin etkilenmemesi için harekete geçildi. Dernek tarafından alınan 120 ton patates, TIR'la fabrikalara vardiya çıkışlarında götürülerek, kilosu 50 kuruştan satıldı. İşçiler, patatesleri çuvallarla satın aldı. Dernek Başkanı Sedat Mıhçı, bazı fabrika sahiplerinin patates alımında kendilerine yardımcı olduğunu, bu sayede patatesi ucuza sattıklarını söyledi. İşçilere başka gıda ürünlerini de ucuza satmaya çalışacaklarını kaydeden Mıhçı, "Düzce İşçileri Dayanışma Derneği olarak son dönemde yaşadığımız ekonomik sıkıntılar nedeniyle işçi arkadaşlarımıza nasıl faydalı olabiliriz, diye düşündük. 120 ton patatesi alarak, arkadaşlarımızın evlerine bir katkı sağlamayı amaçladık. Bu nedenle vardiyalarından çıkan arkadaşlara dağıtıyoruz. Diğer vardiyalara da dağıtmaya devam edeceğiz. 120 ton patatesi yaklaşık 550 işçimize dağıtacağız. Bütün arkadaşlarımız bu durumu sevinçle karşıladı. Bu şekilde her ay ucuz ürün getireceğiz. Çay olabilir, şeker olabilir. Arkadaşlarımızın mutfaklarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Normalde patatesin pazar fiyatıyla 2 ile 3 lira arası bir arkadaşlarımıza 50 kuruştan verdik" dedi.

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İşçilere kilosu 50 kuruştan patates sattılarİşçilere kilosu 50 kuruştan patates sattılarİşçilere kilosu 50 kuruştan patates sattılarİşçilere kilosu 50 kuruştan patates sattılar

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