İşçileri kamyonet kasasında taşıyıp, kırmızı ışıkta geçti

Canan ALTINTAŞ/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bir kamyonet sürücüsü, aralarında kadınların da olduğu işçileri aracın kasasında taşıdı, kırmızı ışıkta geçti. Bu anları ise diğer sürücüler görüntüledi.
Bağlar ilçesi Bayındırlık Caddesi üzerinde 5'i kadın 7 işçinin kamyonet kasasında taşındığı görüldü. İşçilerin ayakta yolculuk ettiği aracın sürücüsü bir süre sonra kırmızı ışıkta geçti. Bu anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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