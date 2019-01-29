HABER

İşçileri kamyonet kasasında taşıyıp, kırmızı ışıkta geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 03:37 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da bir kamyonet sürücüsü, aralarında kadınların da olduğu işçileri aracın kasasında taşıdı, kırmızı ışıkta geçti.

İşçileri kamyonet kasasında taşıyıp, kırmızı ışıkta geçti

Canan ALTINTAŞ/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bir kamyonet sürücüsü, aralarında kadınların da olduğu işçileri aracın kasasında taşıdı, kırmızı ışıkta geçti. Bu anları ise diğer sürücüler görüntüledi.
Bağlar ilçesi Bayındırlık Caddesi üzerinde 5'i kadın 7 işçinin kamyonet kasasında taşındığı görüldü. İşçilerin ayakta yolculuk ettiği aracın sürücüsü bir süre sonra kırmızı ışıkta geçti. Bu anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

İşçileri kamyonet kasasında taşıyıp, kırmızı ışıkta geçtiİşçileri kamyonet kasasında taşıyıp, kırmızı ışıkta geçti

PARTNERKilo verdikten sonra... Bambaşka biri olduKilo verdikten sonra... Bambaşka biri oldu
DNA testiyle babası olduğunu kanıtladığı oğlunu istiyorDNA testiyle babası olduğunu kanıtladığı oğlunu istiyor
Antalya'da hortum ve yağışın zararı büyük (2)Antalya'da hortum ve yağışın zararı büyük (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

Ameliyatın ardından odasında dinleniyordu! Doktor ölü bulundu

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

İzmir'de korkutan yangın! Bir anda alevler içinde kaldı

İzmir'de korkutan yangın!

Manisa'da 7 aydır kabusu yaşıyorlar

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

CHP Eyüp İlçe Teşkilatı binasına saldırı! Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.