HABER

İşçileri taşıyan kamyon kaza yaptı: 30 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 17:09 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Havran ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyon ile otomobil çarpıştı.

İşçileri taşıyan kamyon kaza yaptı: 30 yaralı

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Havran ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada kamyonun kasasında bulunan 35 işçiden 30’u yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.
Kaza sabah saatlerinde, Havran'ın kırsal Fazlıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Emin Karasakal (35) yönetimindeki 10 RD 147 plakalı kamyon ile Halil Gider (31) yönetimindeki 10 H 5966 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi. Kamyon kasasında bulunan işçilerden 3’ü ağır olmak üzere, toplam 30 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Havran ve Edremit’teki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sağlık durumları iyi olanlar taburcu edilirken, durumları ağır olanların tedavisi sürüyor.
Havran Kaymakamı Şeref Aydın ile Belediye Başkanı AK Parti'li Emin Ersoy, hastanede yaralıları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

İşçileri taşıyan kamyon kaza yaptı: 30 yaralıİşçileri taşıyan kamyon kaza yaptı: 30 yaralıİşçileri taşıyan kamyon kaza yaptı: 30 yaralıİşçileri taşıyan kamyon kaza yaptı: 30 yaralı

PARTNERGöğsünün altındaki dövmenin öyle bir anlamı var ki...Göğsünün altındaki dövmenin öyle bir anlamı var ki...
TIR ile çarpışan traktör ikiye ayrıldıTIR ile çarpışan traktör ikiye ayrıldı
Kamyonun altında kalan tamirci çırağı öldüKamyonun altında kalan tamirci çırağı öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Doktorun isteği şoke etti

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Gece avlandığı için görüntülenmesi çok zor! Türkiye'de görüntülendi

Böylesi ilk kez oldu! Arabanın önünden yavaş ve sakince geçti

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

Korkunç ifadeler: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...

Korkunç ifadeler: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...

Litresi bin liradan satılıyor!

Litresi bin liradan satılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.