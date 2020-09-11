HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İşçileri taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

İşçileri taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 20:16 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesi otomobil işçi taşıyan kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kurşunlu Şelalesi yolunda meydana geldi.

Antalya’nın Aksu ilçesi otomobil işçi taşıyan kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kurşunlu Şelalesi yolunda meydana geldi. Tuğba Y. idaresindeki 07 HGR 78 plakalı otomobil, karşı şeritteki Abdullah K. yönetiminde kasasında işçilerin bulunduğu 07 ANB 670 plakalı kamyonetle çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada otomobildeki 7 kişi ile kamyonetin kasasında bulunan 12 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Lokanta alevler içinde kaldıKahramanmaraş'ta korkutan yangın! Lokanta alevler içinde kaldı
Eylül ayında tanıtılacak otomobillerin listesi Eylül ayında tanıtılacak otomobillerin listesi
1/
En Çok Okunan Haberler
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
İlginizi Çekebilir
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Bakan Akar'dan çok sert Doğu Akdeniz açıklaması: Sussunlar yeter
DEAŞ'tan gözaltına alınan 1 kişi serbest bırakıldı
DEAŞ'tan gözaltına alınmıştı! Serbest bırakılmıştı
Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Lokanta alevler içinde kaldı
Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Lokanta alevler içinde kaldı
Antalya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Şile'de orman yangını!
Şile'de orman yangını!
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.