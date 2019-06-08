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İşçileri taşıyan kamyonetin aşırı hızdan kaza yaptığı tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 16:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde işçileri taşıyan kamyonetin aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kaza yaptığı tespit edildi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde işçileri taşıyan kamyonetin aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kaza yaptığı tespit edildi. Kazada 7’si ağır 35 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Bismil Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Tepe-Bismil yolu Yenice Mahallesi İnardı mezrası mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Nevaf Karadağ idaresindeki 23 HS 005 plakalı transit marka açık kasa araç pamuk işçilerini taşırken Tepe Mahallesinden Bismil istikametine seyir halindeyken aşırı hız yapması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kaza sonucunda 35 kişi yaralanırken, yaralılardan 17’si Bismil Devlet Hastanesine, 18’i ise çevre hastanelere sevk edildidilmiştir. Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 5’i, çevre hastanelere kaldırılanlardan ise 2’si olmak üzere 7 kişi ağır yaralandı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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