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İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 21:33 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da inşaat işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolu 11.

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı

Afyonkarahisar’da inşaat işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolu 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işçilerini taşıyan Yusuf Şahin (35) idaresindeki 03 BL 103 plakalı midibüs şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Şahin ve midibüs içerisinde bulunan Gökhan Koç (19), Mustafa İçgöz (64), Hakan Koç (43), Murat Selman (26), Ahmet Şükrü Coşkun (26) ve Arif Ay (59) yaralandı. Yaralıları bulundukları araçtan diğer sürücüler çıkardı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de yolun kontrollü olarak trafik akışını sağladı. İnşaat işçilerinin bulunduğu araç içerisinde plastik duvar boyaları da kazanın etkisi ile yaralıların üzerine döküldüğü görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı

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