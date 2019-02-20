HABER

İşçileri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 13:00 | Son Güncelleme

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, çilek tarlasında çalışan işçileri taşıyan Halil İbrahim Yıldız'ın kullandığı 33 KEE 22 plakalı midibüs, virajı alamayarak yolun sağ tarafındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ef2d70672a13b5d26229792e03a495a7

Kaynak: İHA

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktıTam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı
Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin Silifke

En Çok Okunan Haberler

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 2 yorum
yazik gunah yaa Allah rahmet eylesin ekmeğinde öldüler cok aci
Ne olursa garibana olur zaten
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şifa bulmak için toprak yiyorlar!

Şifa bulmak için toprak yiyorlar!

Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında istenen cezalar belli oldu

Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında yeni gelişme

Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

Park etmek isterken şaha kalktı!

Park etmek isterken şaha kalktı!

Palu ailesi gerçekleri iddianamede! Her satırı kan dondurdu: Tuncer'in asıl amacı...

İşte 'Palu' gerçekleri! Kan dondurdu: Tuncer'in asıl amacı...

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.