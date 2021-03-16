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İşçileri taşıyan midibüs takla attı: 8 yaralı

16.03.2021 21:25 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan midibüsün savrularak takla atması sonucu meydana gelen kazada 8 işçi yaralandı.Kaza, akşam saatlerine doğru Gaziantep’in Nizip ilçesi kırsal İkizceli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan midibüsün savrularak takla atması sonucu meydana gelen kazada 8 işçi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerine doğru Gaziantep’in Nizip ilçesi kırsal İkizceli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Karkamış istikametinden Nizip istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 AHR 420 plakalı midibüs, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savruldu. Savrulan midibüs, taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Tarlaya uçan aracın içerisinde bulunan 8 inşaat işçisi yaralandı. Yaralılar, kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nizip’teki hastanelere kaldırılarak tedaviye altına alındı.
Kaza sonrası Karkamış-Nizip karayolundaki ulaşım jandarma ekipleri tarafından kontrolü bir şekilde sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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