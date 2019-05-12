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İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 17:52 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 karayolunda fabrika işçilerini taşıyan midibüsün ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada camdan fırlayan işçi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 karayolu Tatlı Kuyu Köprüsü altında meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 karayolunda fabrika işçilerini taşıyan midibüsün ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada camdan fırlayan işçi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 karayolu Tatlı Kuyu Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Fatih E. idaresindeki 41 UT 166 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce önündeki İsmail E. yönetimindeki 34 BGS 243 plakalı hafif ticari araca, daha sonra da mesaiye giden fabrika işçilerinin içinde olduğu Erdal A. idaresindeki 41 P 4223 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan midibüs, bariyerlere çarparak devrildi. Servis aracının camından yola fırlayan Murat Karabakan (48) devrilen aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ve kısa süre sonra olay yerine gelen ekiplerin yardımı ile kaldırılan midibüsün altından çıkartılan Karabakan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1’i ağır toplam 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altın alındı.
Kazayı duyarak gelen fabrika çalışanları arkadaşları hakkında polis ekiplerinden bilgi almaya çalıştı. Olay yerinde toplanan vatandaşlar ise olay yerini görebilmek için adeta birbirleri ile yarıştı. Köprü ve evlerinin pencerelerine çıkarak olay yerini görüntülemeye çalışan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından güçlükle uzaklaştırıldı.

Belediye başkanı olay yerine gelerek bilgi aldı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de olay yerine gelerek kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı. Büyükgöz, kaza sebebi ile yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, “Olay daha taze, savcı bekleniyor. Araçta 6-7 kişi varmış. Araçtakiler değişik şekilde yaralanmışlar. Durumlarının ağır olduğu söylenmiyor. Bir tane vefat edenimiz var. Şu anda arkadaşlar bilgilendirme yapamadıkları için ismini henüz öğrenemedik. Savcının gelmesi bekleniyor. Aldığımız bilgiye göre yaralıların durumlarının ağır olmadığı söyleniyor. Şimdi hastaneye yaralılarımızı ziyaret etmeye gidiyoruz” dedi.

Ankara istikameti trafiğe kapandı
Kaza sebebi ile D100 karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafiğin yan yollara yönlendirildiği D100 karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Murat Karabakan’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan hafif ticari araç ve midibüs çekici yardımı ile kaldırıldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralı
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