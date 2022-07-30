İşçileri taşıyan minibüs ağaca çarparak durabildi! 15 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 13’üncü kilometresinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında yaşandı. Bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan işçileri şehir merkezine götüren İbrahim G.’nin kullandığı minibüs, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

15 İŞÇİ YARALANDI

Kazada sürücüye birlikte 15 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

