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İşçileri taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

26.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Kurucaşile'de tünelde çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü, karlı yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 11 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kurucaşile yolu Bostanlar mevkiinde meydana geldi. Kurucaşile Karaman köyünde devam eden Karadeniz sahil yolu tünelinde çalışan 10 işçiyi taşıyan Sabahattin Kara (52) yönetimindeki minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

11 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sürücü ile 10 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bartın

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