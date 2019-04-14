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İşçileri taşıyan minibüs fındık bahçesine devrildi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 17:53 | Son Güncelleme

İşçileri taşıyan minibüs fındık bahçesine devrildi: 7 yaralı

Ordu'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün fındık bahçesine devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulubey ilçesinden Altınordu yönüne giden Mehmet Orun yönetimindeki 52 TA 487 plakalı minibüs, Dedeli Mahallesi mevkisinde yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine devrildi.

Kazada, sürücü Orun ile araçta bulunan 6 işçi yaralandı.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla fındık bahçesinden çıkarılan yararlılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
7 yaralı işçi ordu trafik kazası

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