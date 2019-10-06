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İşçileri taşıyan minibüs refüjde takla attı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 15:12 | Son Güncelleme

Kastamonu’dan Devrekani’ye giden yolcu minibüsü, Toprakköprü mevkisinde refüjde takla attı.

İşçileri taşıyan minibüs refüjde takla attı: 6 yaralı

Kastamonu’dan Devrekani’ye giden yolcu minibüsü, Toprakköprü mevkisinde refüjde takla attı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Devrekani’de sağlık ocağı binasının inşaatında çalışan ve buraya işe gitmek üzere Kastamonu’dan yola çıkan Abdullah Özmen (25) idaresindeki 55 PN 447 plakalı yolcu minibüsü, havanın yağışlı olması nedeniyle Toprakköprü mevkisinde su birikintisine girdi. Bu sırada Özmen, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve refüjde takla attı.
Yaşanan kazada sürücü Abdullah Özmen ile minibüste yolcu olarak bulunan Sefa Ay (21), Mehmet Sezer (22), Seyfi Özmen (26), Ahmet Özmen (20) ve Yunus Emre Ateş (26) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

İşçileri taşıyan minibüs refüjde takla attı: 6 yaralı

İşçileri taşıyan minibüs refüjde takla attı: 6 yaralı

İşçileri taşıyan minibüs refüjde takla attı: 6 yaralı

İşçileri taşıyan minibüs refüjde takla attı: 6 yaralı

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