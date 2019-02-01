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İşçileri taşıyan servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 19:45 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Düzağaç Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. Lastik fabrikası işçilerini taşıyan Adnan Ş. yönetimindeki 41 P 2762 plakalı servis midibüsü, Şaban S. yönetimindeki 41GD 116 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari aracın ön kısmı hurdaya dönerken, servis midibüsü ise yan yattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 6 kişinin yaralandığı belirlendi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ve Aile Konak Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İşçileri taşıyan servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralıİşçileri taşıyan servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralıİşçileri taşıyan servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralıİşçileri taşıyan servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

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