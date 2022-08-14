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İşçilerin 'duş sırası' kavgası kanlı bitti! Mala ve bıçaklarla birbirlerine girdiler: 1'i ağır 6 yaralı

14.08.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrika inşaatında çalışan işçiler arasından duş sırası nedeniyle kavga çıktı. Kavgada işçiler mala, sopa, muşta ve bıçaklarla birbirlerine girdi. Olayda 1'i ağır 6 kişi yaralanırken, çevik kuvvet ekipleri ise hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İşçilerin 'duş sırası' kavgası kanlı bitti! Mala ve bıçaklarla birbirlerine girdiler: 1'i ağır 6 yaralı

İnegöl'deki kavga dün akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde çalışması süren inşaatta meydana geldi. İnşaatta konaklayan 11 işçi arasında duş sırası tartışması çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

İnşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Yusuf B. (21), Yunus B. (13) ve İbrahim B. (29) İnegöl Devlet Hastanesine, İbrahim S.(25), Vural S.(28) ve Volkan C.(22) Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralılardan Yusuf B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kavgaya karışan İsmail B. (22), Hüseyin S.(23), Latif C.(20), Ümit S.(24) ve Ünal S.(22) gözaltına alındı.

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Çevik kuvvet ekipleri ise olması muhtemel bir gerginliğin önüne geçmek için İnegöl Devlet Hastanesinde güvenlik aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl kavga İnşaat
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