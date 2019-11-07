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İşçilerin maaşını ödemek için bankadan çektiği parayı çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 18:13 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir kişinin işçilerin maaşını ödemek için bankadan çektiği yaklaşık 30 bin TL, kendisini takip eden şahıslar tarafından otomobilin camı kırılarak çalındı.Doğu Sanayi Keresteciler Sitesi 95.

Kayseri’de bir kişinin işçilerin maaşını ödemek için bankadan çektiği yaklaşık 30 bin TL, kendisini takip eden şahıslar tarafından otomobilin camı kırılarak çalındı.

Doğu Sanayi Keresteciler Sitesi 95. Sokak’ta meydana gelen olayda Tahir Özcan, işçilerin maaşını ödemek için bankadan yaklaşık 30 bin TL çekerek tekrar iş yerine geldi. Tahir Özcan’ı araçla takip eden şahıslar, Özcan’ın parayı almadan araçtan uzaklaştığını anlayınca ön camı kırarak torpidodaki parayı alıp kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Özcan’ın aracında inceleme yaparken, kaçan şahısları yakalamak için şehrin giriş ve çıkışlarında araştırma başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Meydana gelen hırsızlık olayı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde aracını park eden Tahir Özcan’ın işçilerin yanına geldiği, kendisini takip eden şahısların ise arka yoldan dolanarak aracın ön camını kırdığı anbean kaydedildi. İşçi Ali Akçay olay anını anlatarak, "Tahir Özcan iş yeri sahibi. Bankaya para çekmeye gitmişti, parayı çektikten 10 dakika sonra geri geldi. Aracını yerine park etti. Sonra buraya beyaz renkli bir araç geldi. O ara camı kırıp, parayı çalmışlar. ’Bu arabayı ben tanımıyorum’ dedim. Hırsızlar araçtan inip, buraya yaklaşıyorlar, camı kırıp torpidodan parayı alıp gidiyorlar. Araçta 29 bin 180 TL vardı. Bankadan buraya takip etmişler. Oradan parayı çektiğini, torpidoya koyduğunu, anahtar ile kilitlediğini, her şeyi takip etmişleri Bu parayla da biz işçilerin parasını verecekti" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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