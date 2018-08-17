HABER

İşçilerin parasını ödemedi, tüm köy satışa çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 13:53 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Aktepe köyünde, muhtarlığın gelir getirmesi için açtığı restoranda çalışan 2 işçinin, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle açtığı davada, mahkeme köyün taşınmazlarının açık artırma usulüyle satışına karar verdi. Köyün cami ve mezarlığı hariç, bütün arazileri satışa çıkarıldı. Cami ve mezarlık hariç, toplam 36 parsel arazi icra yoluyla satıldı.

İşçilerin parasını ödemedi, tüm köy satışa çıkarıldı

Peribacaları ve doğal güzelliği ile turistlerin uğrak yerlerinden olan Zelve Vadisi ve Paşabağları girişinde bulunan Aktepe Köyü Muhtarlığı, 17 yıl önce köye gelir getirmesi için restoran açtı. Bir süre sonra restoran kapanırken, 2 işçinin iddiaya göre alacakları ödenmedi. Bunun üzerine işçiler, haklarını alabilmek için köy muhtarlığına dava açtı. Mahkeme, işçilerin alacaklarının ödenmesi için köy muhtarlığına ait 36 parsel arazinin İcra Müdürlüğü kanalıyla satışına karar verdi.

'KÖYÜN, CAMİSİ VE MEZARLIĞI DIŞINDA HİÇBİR ARAZİSİ KALMADI'

İşçilerin avukatı Zekeriya Onur Özkan, "Geçmiş yıllarda köyde çalışan, ancak paralarını alamayan 2 müvekkilim adına yaptığımız başvurular sonucu, ödemeler gerçekleşmedi ve köyün taşınmazlarının icra kanalıyla satılıp işçilerin alacaklarının ödenmesine karar verildi. Bu bağlamda, köy muhtarlığı tüzel kişiliğine ait 34 parsel tarla, arsa, kavaklık, kütüphane arsası gibi taşınmazlar satışa çıktı. Biz önce işçi alacaklarının ödenmesi için dava açtık. Sonuç alamayınca arabuluculuk sistemi devreye girdi, ancak yine ödeme gerçekleşmedi. Köyün cami ve mezarlığı hariç, tüm gayrimenkullerini sattırmak zorunda kaldık. Bu satış, köylünün tepkisini çekti, ama arabuluculuk anlaşmalarına gelmedikleri için böyle bir satış kararı almak zorunda kaldık. Cami ve mezarlık dışındaki köyün bütün arazileri için satış kararı verildi. Satışa çıkarılan arsaların büyük bölümü satıldı. Sadece bir kütüphane arazisi ile küçük bir arsa kaldı. Müvekkillerimin yaklaşık 200 bin TL alacağı vardı. Bu alacağa karşılık, yaklaşık 3 milyon TL’lik arsa satışı yapıldı. Sadece işçi hak ve alacaklarının ödenmemesi nedeniyle böyle bir yola başvurduk. Köyün camisi ve mezarlığı dışında hiçbir arazisi, gayrimenkulü kalmadı" dedi.

Eski muhtarlardan Abdullah Şengül ise, "Muhtarlığın burada bir restoranı vardı. Orada çalışanların parası ödenmeyince, bu borç yüzünden köyün arazileri satıldı. Bizim çok kıymetli olan arsalarımız, bedavaya gitti" ifadelerini kullandı.

Köyün şimdiki muhtarı Halil Demirtaş ise şunları söyledi:

"2014 seçimlerinde göreve başladım. Benden önceki muhtarlar döneminde, çalıştırılan işçi arkadaşlar için hiçbir ödeme yapılmamış ve onlar da köyümüzü dava ettiler. İşçiler için SSK’ya, Hazine’ye, Maliye’ye borç yapılmış, ödenmemiş ve şimdiye kadar da katlanarak gelmiş bu borçlar. Sonuç olarak, işçilerin açmış olduğu bir dava üzerine böyle bir satışla karşı karşıya kaldık. Toplam 36 parsel arazimiz, icra kanalıyla satıldı. Bu borç yüzünden benim şahsi mallarımın üzerine ihtiyari tedbir kararı konuldu. Ben diğer varisçilerimle mallarımızı paylaşamadık, benim aylığım kesildi, ben mağdur oldum. Keşke benim aylığımın kesilmesiyle bu borçtan kurtulacak olsaydık, maaşımın tamamının kesilmesini istedim. Yıllar içinde katlanarak artan bu borç, bugüne kadar yansıdı. Bu satışlardan elde edeceğimiz gelirle, bütün borçlarımız ödenecek. Köyümüz 15 hane 46 seçmenimiz ve 50 de nüfusumuz var. Geçmiş yıllarda, köye bir gelir olması düşüncesiyle alınan arsaların, arazilerin hepsi bu satışlarla gitti. Arsalar çok düşük bedellerle satıldı." (DHA)

PARTNERFırtına gibi estiler!Fırtına gibi estiler!
'17 Ağustos berberi'nden ücretsiz tıraş'17 Ağustos berberi'nden ücretsiz tıraş
Yozgat Valisi Yurtnaç: YHT'de ray serim çalışmaları sürüyorYozgat Valisi Yurtnaç: YHT'de ray serim çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köy Nevşehir Aktepe Avanos

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

İngiliz gazete yazdı: İşte Trump'ın Türkiye tavrının gerçek nedeni

İngiliz gazete yazdı: İşte Trump'ın Türkiye tavrının gerçek nedeni

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
tamam iste artan parayida yersiniz olur biter
Diğer Haberler
ABD'li Rahip Brunson'ın evine diş doktoru gitti

ABD'li Rahip Brunson'ın evine diş doktoru gitti

Taksim'de genç kadına dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar…

Taksim'de genç kadına dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar…

Büşra'nın korkunç sonu!

Büşra'nın korkunç sonu!

MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy maaşlarını Hazine'ye bağışladı

MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy maaşlarını Hazine'ye bağışladı

Dönüş yolculuğu başladı! Kuyruğun sonu yok

Dönüş yolculuğu başladı! Kuyruğun sonu yok

Veli Göçer geri döndü! 195 kişinin ölümünden hüküm giymişti...

Veli Göçer geri döndü! 195 kişinin ölümünden hüküm giymişti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.