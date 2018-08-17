İşçilerin parasını ödemedi, tüm köy satışa çıkarıldı

Peribacaları ve doğal güzelliği ile turistlerin uğrak yerlerinden olan Zelve Vadisi ve Paşabağları girişinde bulunan Aktepe Köyü Muhtarlığı, 17 yıl önce köye gelir getirmesi için restoran açtı. Bir süre sonra restoran kapanırken, 2 işçinin iddiaya göre alacakları ödenmedi. Bunun üzerine işçiler, haklarını alabilmek için köy muhtarlığına dava açtı. Mahkeme, işçilerin alacaklarının ödenmesi için köy muhtarlığına ait 36 parsel arazinin İcra Müdürlüğü kanalıyla satışına karar verdi.

'KÖYÜN, CAMİSİ VE MEZARLIĞI DIŞINDA HİÇBİR ARAZİSİ KALMADI'



İşçilerin avukatı Zekeriya Onur Özkan, "Geçmiş yıllarda köyde çalışan, ancak paralarını alamayan 2 müvekkilim adına yaptığımız başvurular sonucu, ödemeler gerçekleşmedi ve köyün taşınmazlarının icra kanalıyla satılıp işçilerin alacaklarının ödenmesine karar verildi. Bu bağlamda, köy muhtarlığı tüzel kişiliğine ait 34 parsel tarla, arsa, kavaklık, kütüphane arsası gibi taşınmazlar satışa çıktı. Biz önce işçi alacaklarının ödenmesi için dava açtık. Sonuç alamayınca arabuluculuk sistemi devreye girdi, ancak yine ödeme gerçekleşmedi. Köyün cami ve mezarlığı hariç, tüm gayrimenkullerini sattırmak zorunda kaldık. Bu satış, köylünün tepkisini çekti, ama arabuluculuk anlaşmalarına gelmedikleri için böyle bir satış kararı almak zorunda kaldık. Cami ve mezarlık dışındaki köyün bütün arazileri için satış kararı verildi. Satışa çıkarılan arsaların büyük bölümü satıldı. Sadece bir kütüphane arazisi ile küçük bir arsa kaldı. Müvekkillerimin yaklaşık 200 bin TL alacağı vardı. Bu alacağa karşılık, yaklaşık 3 milyon TL’lik arsa satışı yapıldı. Sadece işçi hak ve alacaklarının ödenmemesi nedeniyle böyle bir yola başvurduk. Köyün camisi ve mezarlığı dışında hiçbir arazisi, gayrimenkulü kalmadı" dedi.