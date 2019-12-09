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İşçilerin taşındığı minibüs otomobile çarptı: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 21:40 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, mantar fabrikası işçilerinin taşındığı minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi, yaralandı.

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, mantar fabrikası işçilerinin taşındığı minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kayseri- Yozgat yolunun 50'nci kilometresi Düver mevkiinde meydana geldi. Yozgat yönüne giden Özlem Karahan yönetimindeki 06 BJA 602 plakalı otomobile, mantar fabrikası işçilerini taşıyan Semrah Yörenk'in kullandığı 38 D 4845 plakalı minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç da şarampole devrildi. Kazada, 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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