İşçilerin tehlikeli mesaisi kamerada

EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 9 katlı binanın mantolama sıvasını yapan işçilerin, güvenlik önlemi almadan çalışmaları dikkat çekti.

İlçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Şehit Er Kudret Özcan Caddesi üzerinde, 9 katlı binanın mantolama sıvasını yapan 3 işçinin, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştıkları görüldü. Katın sıvasını bitiren işçilerin alt kattaki iskelenin demirlerinden tehlikeli inişleri yürekleri ağıza getirdi. Yaklaşık 25 metre yükseklikte, emniyet kemeri olmadan ve hiçbir koruma malzemesi kullanmadan çalışan işçiler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

