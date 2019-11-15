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İşçilerin üzerine tomruk devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 11:18 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada üzerlerine tomruk düşen 2 işçi ağır yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada üzerlerine tomruk düşen 2 işçi ağır yaralandı.
Olay sabah saatlerinde İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (Mobilya OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Kamyon üzerinde istifli tomruklardan biri işçiler
Mehmet Genç (49) ve Fahrettin Salır'ın (38) üzerinde düştü. Tomrukların altında kalan iki işçi ağır yaralandılar. Tomruk altında kalan iki işçi de fabrika işçileri tarafından kurtarıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansı'ndaki sağlık ekibinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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